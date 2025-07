Mondiali di Nuoto, Taddeucci da sogno: argento nella 10km, seconda medaglia per l'Italia

Dopo l'argento di Paltrinieri arriva un'altra medaglia per la spedizione italiana a Singapore, per i Mondiali di Nuoto . E anche questa arriva dalla 10 km di fondo, stavolta femminile, con l'argento di Ginevra Taddeucci .

Taddeucci d'argento: seconda medaglia per l'Italia

La 28enne toscana chiude in 2:07:55.70, a con +4.4 di ritardo dall'australiana Moesha Johnson, medaglia d'oro. Completa il podio la monegasca Lisa Pou, staccata di +6.20. Decima l'altra azzurra in gara, Barbara Pozzebon. Taddeucci nella scorsa estate aveva conquistato il bronzo ai Giochi di Parigi sulla stessa distanza. In totale si tratta della terza medaglia iridata in carriera, la prima individuale dopo il bronzo di Budapest 2022 e l'oro di Fukuoka 2023, entrambe con la staffetta mista.