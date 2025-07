Nuoto mondiali diretta, segui le finali con Martinenghi e Ceccon da Singapore live

SINGAPORE - I nuotatori italiani cercheranno di implementare il medagliere della squadra azzurra ai Mondiali di Nuoto in programma alla World Aquatics Arena di Singapore. Tra le gare di rilievo, le due staffette della 4x100 in cui sarà impegnata sia la squadra azzurra maschile formata da Carlos D'Ambrosio, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e ovviamente Thomas Ceccon (in seconda frazione), sia il quartetto femminile con Sara Curtis, Chiara Tarantino, Sofia Morini ed Emma Virginia Menicucci. Ceccon e Martinenghi, le stelle azzurre, sono in semifinale e puntano alla finale con un buon crono. Di seguito la cronaca di semifinali e finali in tempo reale.

13:39

In acqua la regina Katie Ledecky

In acqua la regina Katie Ledecky: c'è la finale dei 400 stile libero donne. Vince Summer McIntosh (Canada), terza Katie Ledesky

13:35

Ceccon in finale nei 50 delfino con il sesto tempo

Ceccon in finale serenamente nei 50 delfino. L'azzurro entra in finale con il sesto tempo

13:31

Ceccon quarto nella sua semifinale

Vince con 22.72 Noé Ponti, Ceccon quarto con 22.84: "Sensazioni ottime - dice Ceccon - è un tempo molto interessante, ho respirato ancora, questo tempo per me vale 2-3 decimi in meno. In acqua sto molto bene. La finale della 4X100? Tosta, D'Ambrosio ci darà una mano e abbiamo pescato quasi un jolly. Abbiamo sempre fatto podio, sarebbe bello tornarci". Ceccon sarà in seconda posizione in staffetta

13:27

+++ Ceccon in acqua, Thomas nei 50 delfino +++

Tocca alla prima semifinale dei 50 delfino: per l'Italia c'è una delle punte di diamante della squadra azzurra, Thomas Ceccon. Campione olimpico a Parigi, detentore di un record del mondo, campione del Mondo e d'Europa, è senza debbio uno dei nuotatori più attesi. Thomas parte dalla corsia 6

13:18

Cocconcelli eliminata, niente finale

Nonostante sia stata sotto i 58 secondi (57.94), Costanza Cocconcelli chiude ottava e resta fuori dalla finale: "Sono complessivamente contenta del tempo, fatico un po' a fare il passaggio veloce ma sono soddisfatta soprattutto del ritorno"

13:14

Mondiali nuoto Singapore, Cocconcelli in semifinale

Cocconcelli nella prima semifinale dei 100 farfalle donne. Per arrivare in finale serve una grande prestazione

13:12

De Tullio: "Speravo un po' meno"

Marco De Tullio: "Tempo non malissimo, anche se speravo un po' meno. Manca un po' la chiusura che vorrei per fare un passo avanti importante. Dopo un anno difficile sesto al mondo ci sta". Queste le parole di De Tullio alla Rai appena uscito dalla vasca. Il suo tempo: 3:44.92

13:09

Mondiale Singapore, vince Martens. De Tullio sesto

Vince il tedesco Martens, per la prima volta campione del mondo. De Tullio fa un'ottima figura e arriva sesto

13:06

+++ Via alla finale dei 400 stile libero uomini +++

Via alla finale dei 400 stile libero uomini, Martens, tedesco, primo dopo un auarto di gara. De Tullio è sesto

12:57

Mondiali Singapore, la prima finale con De Tullio

La prima finale è con Marco De Tullio nei 400 stile libero. Difficile, se non impossibile, una medaglia: il ragazzo parte dalla corsia 8

12:55

Finali nuoto, tra poco si scende in acqua

Alle 13 via alle finali del nuoto da Singapore. È la prima volta in questa rassegna che si assegnano le finali in piscina

12:45

Mondiali, Zazzeri è ambizioso

La staffetta maschile di Carlos D'Ambrosio, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo ha ottenuto il terzo tempo e proverà a difendere nella finale odierna della 4x100 gli argenti iridati di Fukuoka 2023 e Doha 2024, viatico al bronzo olimpico di Parigi 2024. "Stasera bisognerà andare forte forte per poter arrivare a qualcosa di grande - ha affermato Lorenzo Zazzeri - sappiamo che non sarà facile ma questa staffetta ha dimostrato più volte il proprio valore".

12:30

De Tullio in finale nei 400 stile libero

Grande prova per Marco De Tullio che nelle qualificazioni dei 400 stile libero ottiene l'ottavo tempo conquistando la finale. "Sarebbe bello fare uno scherzetto - afferma il nuotatore italiano - sicuramente sarà una gara molto veloce. Sono contento di essermi qualificato alla finale, ho nelle braccia il tempo del Sette Colli ed anche meno. In finale sarebbe bello ottenere un risultato sorprendente. sicuramente sarà una gara molto veloce: proverò ad avvicinare il mio record personale (3'44"14, ndr)".

12:20

Italia, brillano le staffette

Ottima prestazione per le staffette azzurre della 4x100. Gli uomini accedono alla finale con il terzo tempo alle spalle di Usa e Australia, le donne ottengono il settimo posto nelle qualificazioni dopo una prova apprezzabile, ma ancora perfettibile.

12:10

Mondiali Nuoto: il programma odierno

Il programma odierno dei Mondiali di Nuoto prevede diversi azzurri impegnati in vasca: ecco gli appuntamenti dei nuotatori italiani. Ore 13.02: finale 400 sl uomini (Marco De Tullio). Ore 13.13: semifinale 100 farfalla donne (Cocconcelli). Ore 13.23: semifinale 50 farfalla uomini (Ceccon). Ore 13.32: finale 400 sl donne. Ore 13.49: semifinale 100 rana uomini (Martinenghi, Viberti). Ore 14: semifinale 200 misti donne. Ore 14.16: finale 4x100 sl donne (Italia). Ore 14.27: finale 4x100 uomini (Italia).

Singapore, World Aquatics Arena