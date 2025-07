Martinenghi distrutto in diretta tv: "Scusatemi, non ce la faccio più a stare in piedi". Cosa è successo nella notte

SINGAPORE - Non riesce a vincere l'oro nonostante una gara pazzesca Nicolò Martinenghi ma è comunque uno splendido argento il suo con 58.58 nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore . Vince il cinese Qin Haiyang (58.23), bronzo al kirghiso Denis Petrashov in 58.88 mentre l'altro azzurro in gara, Ludovico Viberti , chiude quinto in 59.08. Per Martinenghi è il quarto podio mondiale di fila (un oro e tre argenti). Il classe 1999 di Varese però non è soddisfatto: " Non stavo bene, non sono contento di quello che ho fatto ".

Martinenghi distrutto in diretta tv: "Ho passato la notte in bagno"

"Non so cosa dire", ammette un distrutto Nicolò ai microfoni di Rai Sport nell'immediato post-gara. "Ieri sera non so se ho preso un'intossicazione, ma ho passato tutta la notte in bagno. Ero vuoto dentro ma pieno in testa e nel cuore. Stanotte ho pensato di mollare, ma ieri mi è stata data una possibilità e ha prevalso l'orgoglio e il lavoro fatto con Matteo. Sono contentissimo, se fossi stato un po' più in forma valevo qualcosa in meno. Matteo (Giunta, ndr) mi ha detto di vivere il qui e ora e così ho fatto. Sono al settimo cielo, ora scusatemi non ce la faccio più a stare in piedi".