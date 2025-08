SINGAPORE - Ottava e ultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto 2025 . Nella suggestiva cornice della ' World Aquatics Championship Arena ' di Singapore , la spedizione azzurra va a caccia delle ultime medaglie. Nella notte italiana sono stati eliminati nei 400 misti Alberto Razzetti e Sara Franceschi mentre Benedetta Pilato , nei 50 rana donne , centra un entusiasmante bronzo (quinto podio mondiale di fila per la nuotatrice pugliese ). Chiude quarta , nella stessa specialità, Anita Bottazzo . Beffa per la 4x100 mista , che si fa riprendere dagli Stati Uniti sul finale e chiude quarta.

14:48

Delusione Italia: "C'è rammarico, abbiamo dato tutto"

Ceccon: "Stavo bene in acqua, forse una partenza non ottimale. Confermo che sono in grande forma, ho aperto al meglio che riuscivo. Mi dispiace, sono arrabbiato: volevo la quarta medaglia".

Martinenghi: "C'è molto rammarico. Il tempo è buono ma alla fine ero morto. Ho dato tutto quello che avevo".

Burdisso: "Mi sento un po' responsabile di questo quarto posto. Non c'è molto da dire, si torna a casa e si lavora. La staffetta ha potenziale".

Ambrosio: "Sapevo che andava così, me l'aspettavo che ritornavano gli Stati Uniti. Gli ultimi 50m ho sofferto. Ho dato tutto ma mi ha preso, è andata così".

14:42

Italia quarta nella 4x100, beffata nel finale dagli Usa

Si chiude con un quarto posto la staffetta mista 4x100 uomini dell'Italia, beffata dagli Usa all'arrivo. Oro per la Russia, che firma anche il nuovo record europeo, poi la Francia argento.

14:38

Problemi in partenza

Si ferma la partenza della 4x100 per alcuni problemi tecnici. Tutto da rifare.

14:31

Italia, gran finale con la 4x100 mista uomini

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Carlos D'Ambrosio lotteranno per l'ultima medaglia, nella 4x100 mista, da portare all'Italia in questi Mondiali.

14:26

McIntosh vince l'oro nei 400m misti

L'ultima medaglia individuale femminile va alla canadese McIntosh, nei 400m misti. Ora tocca alla staffetta mista!

14:15

Marchand vince l'oro nei 400m misti

L'ultima medaglia d'oro nel nuoto individuale va al francese Marchand, che trionfa nei 400m misti.

13:55

1500 stile libero maschili, oro Jaouadi

Doppietta per il tunisino Jaouadi che vince in 14’34″41, argento per il tedesco Schwarz con 14’35″69, terzo Finke con 14’36″60.

13:34

50 stile libero, Harris medaglia d'oro

Meg Harris oro nei 50 stile libero: 24"02 il tempo dell'australiana, che precede al tocco le due cinesi Qingfeng Wu (24"26) e Yujie Cheng (24"28), rispettivamente argento e bronzo. Fuori dal podio la statunitense Gretchen Walsh (24"40), l'olandese Milou van Wijk (24"47) e la polacca Katarzyna Wasick, ottava in 24"74.

13:29

Pilato: "Riconfermarsi non è semplice, questa medaglia vale tanto"

"Sono contentissima. Il tempo è quello che è, ma era importante mettere la mano davanti", sottolinea Benedetta. "Riconfermarsi non è mai semplice e questa medaglia di bronzo vale tanto. Ho sempre raccontato le difficoltà, ma sono sempre qui a provarci. Il tempo non è incredibile, ma sono molto contenta per come ho vissuto questa finale". Con il sorriso sulle labbra, anche Anita Bottazzo (quarta): "Mi sono allenata molto e sono soddisfatta della mia stagione".

13:21

Pilato: "Quinta medaglia nei 50 anche se ero più forte una volta..."

"È la mia quinta medaglia nei 50, sono qui competitiva e ci provo sempre anche se ero più forte una volta", scherza Benedetta Pilato ai microfoni di RaiSport dopo il bronzo nei 50 rana femminili ai Mondiali di Singapore. "Il 50 mi ha fatto conoscere al mondo. Questa costanza è frutto di tanto lavoro".

13:15

+++ Bronzo per Pilato, quarta Bottazzo +++

Quinto podio mondiale consecutivo per Benedetta: nonostante una partenza complicata, la nuotatrice azzurra è riuscita a recuperare terreno e a chiudere la gara al terzo posto con il tempo di 30"14. Oro per la lituana Meilutyte, argento per la cinese Tang (30"03), quarto posto per l'altra azzurra in gara, Anita Bottazzo (30"21).

13:12

50 rane donne, ecco Pilato e Bottazzo

Benedetta Pilato e Anita Bottazzo a caccia del quinto podio mondiale di fila.

13:07

Finale 50 dorso maschili: oro a Kolesnikov

Oro al russo Kliment Kolesnikov nei 50 metri dorso maschili.

12:55

Mondiali di nuoto, il medagliere aggiornato

Cina: 15 ori, 10 argenti, 8 bronzi (33 medaglie totali)

Australia: 11, 5, 8 (24)

USA: 9, 11, 9 (29)

​Germania: 6, 2, 1 (9) ​

Atleti Neutrali B: 4, ,7 3 (14)

Spagna: 4, 3, 5 (12)

Canada: 3, 1, 4 (8)

Francia: 3, 0, 5 (8)

Italia: 2, 11, 5 (18)

Romania: 2, 0, 1 (3)

Messico: 1, 4, 2 (7)

Ungheria: 1, 3, 3 (7)

Giappone: 1, 2, 3 (6)

Gran Bretagna: 1, 2, 2 (5)

Sudafrica: 1, 1, 1 (3)

Olanda: 1, 0, 2 (3)

Grecia: 1, 0, 1 (2)

Austria: 1, 0, 0 (1)

Tunisia: 1, 0, 0 (1)

Svizzera: 0, 2, 0 (2)

Atleti Neutrali A: 0, 1, 2 (3)

Belgio: 0, 1, 1 (2)

Corea del Nord: 0, 1, 1 (2)

Polonia: 0, 1, 0 (1)

Kirghizistan: 0, 0, 1 (1)

Corea del Sud: 0, 0, 1 (1)

Monaco: 0, 0, 1 (1)

12:50

Mondiali di nuoto, tuffi: Giovannini eliminato in semifinale nella piattaforma

Si ferma in semifinale l'avventura di Riccardo Giovannini ai Mondiali di tuffi di Singapore. Nella piattaforma maschile, l'azzurro non va oltre il 14esimo posto con 409.15 punti. Comandano i cinesi Zhu Zifeng (502.55) e Zhao Renjie (491.35).

12:45

Semaforo rosso per la 4x100 mista femminile

Eliminazione cocente, invece, per la 4x100 mista femminile decima e seconda delle escluse. Anita Gastaldi (1'00"95), Lisa Angiolini (1'07"45), Costanza Cocconcelli (57"60) ed Emma Virginia Menicucci (54"12) nuotano in 4'00"12. Amari anche i 400 misti per Alberto Razzetti e Sara Franceschi, compagni d'allenamento a Livorno sotto la guida tecnica di Stefano Franceschi, che mancano l'accesso alla finale. Per i due azzurri prestazione al di sotto delle proprie potenzialità.

12:40

Staffetta azzurra in finale nella 4x100 mista maschile

In finale con ambizioni di medaglia la 4x100 mista maschile. Christian Bacico (53"34), Ludovico Blu Art Viberti (58"65), Federico Burdisso (50"69) e Manuel Frigo (47"72) sono i più veloci della terza batteria in 3'30"40 per il terzo tempo complessivo e all'ultimo atto potranno contare anche sull'apporto di Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi; davanti agli azzurri i vice campioni olimpici degli Stati Uniti in 3'29"65 e la Russia sotto bandiera neutrale in 3'30"05. Eliminazioni a sorpresa per la Cina - oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 - nona in 3'32"69 e l'Australia undicesima in 3'32"87. Lanciata la sfida per il podio sui cui l'Italia proverà a rimanere dopo il bronzo di Doha 2024.

12:30

Mondiali di nuoto, gli azzurri protagonisti

Fari puntati su Pilato e Bottazzi nei 50 rana femminili e sulla staffetta azzurra nei 4x100 misti maschili. Il programma nel dettaglio:

13:02, 50 dorso uomini (finale)

13:10, 50 rana donne (finale, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo)

13:18, 50 stile libero donne (finale)

13:31, 1500 stile libero uomini (finale)

13:59, 400 misti uomini (finale)

14:15, 400 misti donne (finale)

14:33, 4×100 mista uomini (finale, Italia)

14:49, 4×100 mista donne (finale)

12:20

Mondiali di nuoto, il programma odierno

La rassegna iridata in corso a Singapore, si chiude oggi - domenica 3 agosto - con le ultime gare. Ecco il programma completo:

13:02, 50 dorso uomini (finale)

13:10, 50 rana donne (finale)

13:18, 50 stile libero donne (finale)

13:31, 1500 stile libero uomini (finale)

13:59, 400 misti uomini – (finale)

14:15, 400 misti donne (finale)

14:33, 4×100 mista uomini (finale)

14:49, 4×100 mista donne (finale)

12:10

Italia, a Singapore è record di finali raggiunte: il dato

La spedizione azzurra chiude il campionato mondiale di Singapore con il record di finali raggiunte, ben 25: 18 individuali e 7 con le staffette.

12:00

Mondiali di nuoto, ultima giornata a Singapore: dove vederla in tv e streaming

La giornata conclusiva dei Mondiali di nuoto di Singapore 2025 è in programma oggi, domenica 3 agosto, a partire dalle ore 13:00. Le gare saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Sport dalle 13:00 alle 13:30 e su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Gare fruibili anche in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.

World Aquatics Championship Arena, Singapore