Al PalaPadel di Seriate la terza tappa dello Slam by Mini

BERGAMO - Nei giorni in cui l'emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo di nuovo in allarme tanti operatori del mondo dello sport, proprio da Bergamo, la città che più ha pagato il conto di questa pandemia, giunge un raggio di speranza per tutti coloro che credono che lo sport sia vita, benessere e salute. È terminata nel weekend la terza tappa del Circuito Slam by Mini 2020, svolto nella nuovissima struttura del PalaPadel di Seriate, provincia di Bergamo. Il Circuito è giunto al giro di boa, con altre due tappe da disputare (dal 26 ottobre al 1° novembre e dal 23 al 29 novembre) e il Master Finale, in programma dall'11 al 13 dicembre. Questi i vincitori della terza tappa, alla quale hanno partecipato sessanta coppie totali: Categoria Femminile Open Pappacena-Sussarello, Categoria Maschile Open Tinti-Rico, 4ª Categoria Femminile Di Crosta-Fiorio, 3ª e 4ª Categoria Maschile Razzini-Battaglia.

Le dichiarazioni

"Per noi è stato un onore ospitare una tappa di questo Circuito - le parole del presidente Andrea Marazzi - dando allo stesso tempo la possibilità ai nostri tesserati di poter vedere dal vivo un livello di gioco così alto, l'elite del padel italiano e anche due giocatori del World Padel Tour". Il PalaPadel, unico centro indoor della zona con cinque campi panoramici che si sviluppano su 2000 mq di superficie, è aperto dal settembre 2019 con un preciso obiettivo: "Mi sono appassionato a questo sport sette anni fa e valutando che su questa zona non c'era nulla se non due campi all'aperto, abbiamo pensato di offrire ai giocatori il meglio. Una scelta ripagata con un boom immediato di prenotazioni e una richiesta aumentata post-lockdown, tanto che spesso i nostri campi sono sold out".

Il Centro Sportivo è frequentatissimo non solo dai bergamaschi, visto che sui cinque campi indoor arrivano giocatori da molte altre località del Settentrione, come Milano, Padova, Verona: "Tutti coloro che vengono apprezzano la qualità dei campi e la bellezza del Centro - spiega Andrea Marazzi - e anche ex calciatori si affacciano qui per giocare. Tra questi, Dario Marcolin che quando viene su al Nord si ferma sempre qui da noi. Anche Cambiasso è stato al PalaPadel e tra gli attuali giocatori dell'Atalanta, ci è venuto a trovare Hateboer. Questo sport ormai è in fase ascendente e nei prossimi 10-15 anni crescerà ancora, in tutta Italia". Gli effetti della pandemia che hanno martoriato la città di Bergamo hanno posto un'attenzione doppia nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, con il Club che ha messo in campo un impegno massimale: "Abbiamo raddoppiato i nostri sforzi, anche in occasione di questa importante tappa del Circuito, per rispettare tutti i protocolli e garantire un'esperienza sportiva in totale sicurezza ai giocatori del Centro. La salute dei nostri giocatori è e sarà sempre la priorità", conclude Andrea Marazzi.