Coppa dei Club è già record!

Divertimento, amatorialità sportiva e inclusione. La Coppa dei Club iniziata questo mese rappresenta un appuntamento fisso per i Circoli di Roma e Provincia che mai come quest’anno hanno organizzato chat e squadre per partecipare al Campionato amatoriale a squadre organizzato dal Settore Padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI . Le 124 squadre partecipanti e i 3000 giocatori iscritti stanno riempiendo i Club della Capitale e provincia, unendo la passione per questo sport allo spirito di appartenenza al Circolo. Per l’edizione 2022, la settima organizzata dal MSP Italia , il Comitato Organizzatore ha aggiunto un ulteriore elemento di novità, ossia l’inclusione. Possono partecipare insieme sia atleti normodotati che atleti diversamente abili. Una novità che resterà nella storia della competizione, portata avanti per la prima volta dalla ASD Sportinsiemeroma, che ha schierato nei primi due incontri Roberto Punzo , atleta paralimpico specialità badminton. Inclusione che da sempre rimane un principio dell’Ente di Promozione Sportiva, che continuerà a portare avanti questo concetto anche nelle altre Regioni.

I match

Passando alla cronaca, dopo due giornate segnaliamo sei squadre a punteggio pieno, ossia vincitrici in entrambe le giornate per 4-0: Il Falchetto guidato da Mara Blanco, Red Assogna del Capitano Davide Assogna, il Bailey Classic di Riccardo Tucci, il Due Ponti A di Fulvio Garozzo, il Joy Spagna di Federico Coccia e il K Padel del Capitano Matteo Perotti.

Il programma

Il 5 e il 6 marzo è prevista l’ultima giornata della Fase a Gironi, dopo di che le squadre saranno inserite in tre Tabelloni distinti, a seconda del piazza- mento: le prime due classificate al Tabellone Pro Team, le terze classificate al Tabellone High Team e le quarte classificate al Tabellone Starter Team. Da metà marzo inizierà poi il cammino del dentro/fuori fino ad arrivare alla Finale Provinciale del 28 maggio che decreterà i Campioni dei rispettivi Tabelloni. Le squadre finaliste del Pro Team accederanno di diritto alla Finale Nazionale, insieme ai Campioni uscenti 2021, il Latina Padel Club e alle squadre vincitrici delle altre Regioni, come Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Piemonte, Veneto, Abruzzo e Marche. Anche per l’edizione 2022, sono tanti i VIP schierati dai Capitani: dagli ex calciatori Panucci e Liverani in forza al Joy Padel a Pizarro schierato con il Sol Padel Casalpalocco fino a Felberbaum, moglie dell’ex giallorosso De Rossi, in lista con il Just Padel. Tra le 124 formazioni iscritte, inoltre, il Circolo storico più antico di Roma, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e il Tennis Club Le Molette, che fu tra i primi a credere nel padel, installando un campo più di dieci anni fa, quando questo sport era sconosciuto ai molti.N L’Albo d’oro del- la competizione vede al momento come vincitori nella Regione Lazio due volte lo Juvenia (2017- 2018) e una volta a testa per Pro Roma (2016), Pink Padel (2019), Padel Colli Portuensi (2020) e Latina Padel Club (2021). «Sono orgoglioso dell’entusiasmo generato dalla Coppa dei Club – le parole del Responsabile Nazionale Padel MSP Italia Claudio Filippo Briganti – e dall’essere stati i primi a promuovere il carattere inclusivo in questo sport. Continueremo sulla strada tracciata da sette anni perché il padel è aggregazione, socialità e divertimento, valori che mai come ora sono fondamentali per uscire dalla pandemia che ha colpito tutti i cittadini»