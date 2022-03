Padel, crescita boom in Italia nel 2022

ROMA - Da inizio anno in Italia sia le strutture che i campi sono incrementati del 9% con 164 nuove strutture e 405 campi nuovi installati. Negli ultimi anni, i numeri sulle strutture e sui campi sono in continuo e costante aumento. Le strutture (club dedicati al padel, circoli multisport, strutture ricettive), secondo l'analisi curata dall’Osservatorio Mr. Padel Paddle, sono 2.016 in tutta la Penisola di cui 607 con almeno un campo indoor. Il numero dei campi è arrivato a 5.121 unità di cui 1.576 Indoor. Rispetto ad appena quattro anni fa i campi da padel sono addirittura oltre 10 volte tanto. Erano 500. Il 91% delle strutture sono club o circoli sportivi (1.828) per un totale di 4.803 campi ma esistono 188 strutture ricettive (hotel, resort, villaggi, stabilimenti balneari, agriturismo) che possono contare su 318 campi da padel. Il 31% dei campi è quindi al chiuso (per “campi al chiuso” si intendono anche quelli scoperti d’estate, ma che tornano coperti d’inverno), una percentuale in deciso aumento rispetto al 2020 che era pari al 22%. Club di padel esistono in tutte e 20 le regioni italiane e riscontriamo la presenza di campi su ben 106 province e 929 comuni. La media dei campi per singolo club è pari a 2,5 (era 2,2 nel 2020) con il Lazio che è l’unico sopra i 3 campi medi, ma ancora indietro rispetto alla media dei campi in Spagna che è di 4,5 (con punte di 6,4 e 5,0 in alcuni territori strategici come l’area metropolitana di Madrid o la Catalogna).