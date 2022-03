Il padel spopola negli Emirati

Uno sport in continua crescita in tutto il mondo. E non è un caso che il sogno di far diventare il padel sport olimpico non è più un miraggio. La passione per questo sport sta attraversando tutti i Continenti, raggiungendo anche mete esotiche come Dubai e gli Emirati Arabi. Proprio dagli Emirati Arabi Uniti è iniziato un percorso che vede oggi la presenza di tanti club con campi da padel, riconosciuto ufficialmente come sport con il pieno sostegno del governo nel giugno 2019, con un decreto del Ministero dello Sport. L’UAEPA (United Arab Emirates Padel Association), presieduta dallo sceicco Saeed Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum, è l’organismo deputato allo sviluppo del padel in questa area.