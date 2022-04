"Il numero dei campi da padel negli Usa raddoppierà nel 2022"

La crescita del padel sta avendo importanti riscontri in molte parti del mondo, come testimoniano le tante location che ora ospitano i maggiori eventi internazionali. Di recente, infatti, il Mondiale Senior si è tenuto per la prima volta a Las Vegas, negli Stati Uniti, con tanto entusiasmo che si è generato negli appassionati. Per conoscere più a fondo la realtà americana, abbiamo incontrato Marcos del Pilar, presidente dell’USPA (United States Padel Association), riconosciuta dalla FIP e dall’APF (American Padel Federation): «Gli Stati Uniti hanno circa 160 campi da padel e questo sport sta diventando sempre più popolare. Il numero di campi raddoppierà nel 2022 poiché gli Stati Uniti stanno iniziando a vedere l'esplosione di popolarità che si è verificata a livello globale. Il potenziale è enorme e le nostre aspettative sono di raggiungere 30.000 campi e oltre 8 milioni di giocatori entro il 2030 ».

Le strategie e gli obiettivi

Il presidente del Pilar ci racconta da vicino strategie e obiettivi dell’USPA: «Siamo un'organizzazione no-profit con più di 2.500 membri, investiamo il 100% dei proventi nella crescita del gioco, selezioniamo le squadre nazionali per le competizioni internazionali e la nostra mission è quella di aumentare la partecipazione negli States a tutti i livelli, dagli amatori ai professionisti. Siamo estremamente entusiasti e motivati a guidare il sistema padel per una crescita senza precedenti, fino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati entro il 2030». Lo scorso marzo, sono andati in scena i Mondiali Senior a Las Vegas: «Per la prima volta si è tenuto un evento così importante negli Stati Uniti, presso RRA Las Vegas – continua il presidente del Pilar –. È stato un viaggio ricco di sfide ma le abbiamo affrontate tutte come una squadra. I miei più sinceri ringraziamenti a tutti i partecipanti e al personale coinvolto. Con questo grande successo, l'USPA e gli USA hanno mostrato al mondo che siamo pronti per sfide più grandi e stiamo cercando di ospitare eventi di questa portata anche in futuro. Il padel alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028? La FIP e il presidente Carraro stanno facendo un lavoro incredibile per arrivarci. Intanto avremo la presenza del padel ai Giochi Europei del 2023, per il resto dico che siamo in ottime mani. Rendiamo questo mondo migliore attraverso il padel!».