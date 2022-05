Italy Major, Carraro: "Sarà lo spettacolo più bello d'Europa"

«È l’evento più importante di padel che si sia mai svolto in Europa». Dalle parole del presidente della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro si intuisce chiaramente la cassa di risonanza che avrà l’Italy Premier Padel Major, iniziato ufficialmente sabato scorso. «C’è felicità, impegno e tanto entusiasmo - continua in esclusiva ai nostri microfoni Luigi Carraro -. Felicità per aver portato a Roma ciò che la città meritava, Roma è la Capitale del padel in Italia, la città dove questo sport è cresciuto di più. C’è voluto tanto impegno per organizzare un evento del genere in così poco tempo, è il primo Major di padel nella storia d’Europa. Tutta la squadra sta lavorando sul progetto e ci tengo a ringraziarli: Governo, FIT, Sport e Salute, Comune di Roma e Regione Lazio. Siamo una squadra vincente e la Capitale d’Italia avrà finalmente il più bello spettacolo di padel d’Europa». Il Foro Italico sarà la suggestiva location al centro del mondo fino alla prossima domenica: «Subito dopo che Djokovic ha vinto gli Internazionali BNL d’Italia, dalla stessa notte è avvenuto il cambio di look del Foro Italico. A tempo di record abbiamo costruito quattro campi a ridosso del Bar del Tennis e il campo centrale nella Grand Stand Arena, che ritengo perfetta per il padel, sia per la sua modernità che per i tanti giochi di luce. Tutti gli appassionati, sia dal Foro che da casa, assisteranno a qualcosa che non è mai stato organizzato nel padel».

Il Foro Italico si è attrezzato non solo per ospitare i più grandi campioni di padel ma anche per intrattenere i tantissimi appassionati che saranno presenti, come dimostrano i numeri straordinari del botteghino. Tante sono infatti le novità previste dall’organizzazione in questi dieci giorni di Major: «Ogni giorno i ragazzi e le ragazze delle scuole padel e delle scuole primarie saranno presenti qui al Parco; avremo un numero elevatissimo di persone che popoleranno il Foro Italico - continua il presidente Carraro - a Doha abbiamo annunciato la tappa al Roland Garros perché ogni torneo merita un annuncio importante. Vogliamo continuare a mantenere questo iter, a breve quindi si sapranno anche le altre location. Stiamo pensando inoltre di organizzare una PRO AM tra ex calciatori e campioni di padel: una bella occasione per vedere calcio e padel insieme in campo. Infine, lasceremo due campi in più a disposizione dei giovani e ci sarà un torneo femminile aperto a coppie internazionali».