Galan: "Giocare al Roland Garros un sogno che si avvera"

Numero 1 al mondo insieme al connazionale Juan Lebron, Presidente della PPA (Professional Padel Association) e vincitore dell'Italy Major Premier Padel. Ale Galan è sicuramente una delle stelle del padel mondiale e lo incontriamo qui a Parigi al termine del match contro la coppia Fernandez/Diestro, vinto al terzo set con il punteggio di 6-1 5-7 6-2 : " Dal primo momento che sono arrivato è una sensazione unica trovarsi in un ambiente come il Roland Garros - le sue parole in esclusiva - Per noi è un sogno che si avvera. Mi sto godendo ogni minuto in campo. A volte è difficile concentrarsi solo sul campo e non pensare a tutte le stelle che sono passate di qui. Mi sto godendo ogni momento, cercando di tirare fuori la nostra versione migliore. Sono molto felice di essere qui al Roland Garros".

Il padel al Roland Garros, con la tappa del Paris Premier Padel Major, è un chiaro segnale di come questo sport stia crescendo in ogni angolo del pianeta:

"Beh, lo definirei in continua evoluzione questo sport - continua Ale Galan, che oggi insieme a Lebron si giocherà l'accesso in semifinale contro la coppia Belasteguin/Coello - Siamo nelle capitali dello sport e questi passaggi sono molto importanti per il padel. Sicuramente stanno preparando altre sorprese per noi e continueremo a crescere molto".

La crescita del movimento si lega a doppio filo al sogno di vedere il padel nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici: "Il padel alle Olimpiadi è più vicino di quanto pensiamo e spero, penso di sì, di poter giocare e partecipare come un giocatore nel prossimo futuro".

Con l'entrata del nuovo Circuito Premier Padel, gli impegni per i giocatori professionisti sono aumentati nel 2022 e si riducono di conseguenza i momenti per godersi il tempo libero: "Con così tanti tornei quest'anno, il mio hobby è riposarmi, vedere la famiglia, gli amici e rilassarmi - risponde lo spagnolo - Ma mi piace praticare anche altri sport quando il calendario lo consente. Come hobby mi piace giocare a bowling o andare al cinema. Mi definisco una persona molto semplice".

In questi mesi si sono susseguite molte polemiche con il Circuito World Padel Tour, da Presidente della PPA Ale Galan commenta così la situazione attuale:

"Sia per me che per il resto dei giocatori è molto scomodo trovarsi in una situazione in cui veniamo denunciati per voler continuare a competere, per voler continuare a giocare a padel, per voler venire a giocare al Roland Garros - conclude il numero 1 al mondo - Non possiamo pensare che questo vada contro qualcuno. Vogliamo giocare, soprattutto vogliamo far crescere lo sport. È una situazione imbarazzante. Stiamo rispettando il contratto, stiamo giocando al 100% in tutte le competizioni, quindi non c'è niente di cui rimproverarci".