A gennaio 2023 l'Expo del padel a Milano

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e capiente per la prima edizione del Padel Trend Expo , evento che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio nel centro di Milano e firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

La scelta

L’affascinante location del Palazzo dei Congressi di Roma, inizialmente pensata per ospitare questa importante kermesse sarà infatti sostituita dallo storico Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento, volta a rafforzare da subito l’internazionalizzazione della manifestazione (sono attesi visitatori da tutto il mondo) in un contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO ed il vicino polo attrattivo City Life, anima “cool” della città “meneghina”.

L'evento

Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima dell’inizio della kermesse.

Gli organizzatori

«Siamo molto felici della scelta fatta, anche per le numerose richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore - afferma Luigi Spera, direttore generale del progetto - aziende che avranno anche la possibilità di poter presentare e vendere al pubblico le nuove collezioni 2023. Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club - termina Spera - strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso un torneo tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili».

Boom in Lombardia

Infine due numeri sulla regione ospitante. Il padel da queste parti sta spopolando con una velocità incredibile, pensate che in Lombardia (238 strutture con campi da padel e al secondo posto in Italia dopo il Lazio) si contano ben 685 campi, di cui 291 solo a Milano (fonte: Osservatorio Nazionale Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).