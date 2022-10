Le confessioni di Belasteguìn

ROMA - Nato in Argentina a Pehuajo il 19 maggio 1979, Fernando Belasteguín, per tutti “Bela”, occupa la posizione n. 8 del ranking WPT (n. 6 nella classifica internazionale della FIP) ed è considerato da tutti il “signore” del padel, tanto da diventare il migliore giocatore di tutti i tempi con record incredibili, come ad esempio essere stato per 15 anni consecutivi numero 1 al mondo. Intelligenza tattica, carattere da combattente, un’eccezionale qualità nel gioco e una grande tenuta fisica sono gli ingredienti che appartengono a questa leggenda del padel che a “soli” 43 anni continua a stupire, ma soprattutto a vincere, lanciando ogni stagione giovani promettenti. Gioca con il fenomenale Arturo Coello, con cui ha vinto le due ultime tappe del WPT, tra cui il Master di Madrid; al suo attivo 506 partite giocate nel World Padel Tour, con una percentuale di vittorie (434) pari all’86%.