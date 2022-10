Coco, il 'pioniere' del Padel: "È il gioco perfetto"

Un gioco, il padel , conosciuto quando qua in Italia nessuno ne parlava. Francesco Coco , ex calciatore di Milan, Barcellona e Inter , ha avuto il primo contatto con questo sport proprio quando indossò la maglia blaugrana nella stagione 2001-02 , venti anni fa: «Mi chiesero di giocare a padel proprio quell’anno - ammette l’ex terzino - e da quel momento iniziai. Tornato in Italia ho smesso, per poi ricominciare negli ultimi anni».

Sport per tutti

Come per tanti ex suoi compagni di squadra e di campo, che ormai sono appassionati di questo sport, anche per Francesco Coco la scintilla con il padel è scattata sin da subito: «Lo ritengo il gioco perfetto - commenta - è uno sport

per tutti, chiunque può iniziare a giocare e divertirsi sin da subito. Poi chiaramente, se lo vuoi interpretare al meglio contro avversari che giocano bene, diventa più impegnativo. Il padel è uno sport completo, un mix tra tennis e squash, unisce tanti aspetti, come il fatto di dover essere sempre concentrato, di eseguire movimenti rapidi e di saper leggere le sponde».

Che adrenalina

Francesco Coco, dopo il prematuro ritiro dal rettangolo verde per i tanti infortuni, è tornato in Italia dopo un periodo all’estero e ora si cimenta dentro la "gabbia", dove di frequente trova tanti ex calciatori, come in occasione della 1ª tappa dell’Exclusive Padel Cup svolta a inizio ottobre presso l’Aspria Harbour Club: «Il padel, oltre a essere divertente, è competitivo e per noi ex giocatori l’adrenalina è un fattore determinante. I più bravi? Cristian Brocchi sicuramente, poi ci sono Serginho e Dida che formano una coppia collaudata. Fisicamente stanno bene e sono molto forti». Dopo oltre 200 presenze tra i professionisti, condite da due scudetti, una Coppa Italia e una partecipazione ai Mondiali 2002 con la maglia azzurra, per Francesco Coco inizia dunque una seconda parentesi da sportivo, con il padel in primo piano e un divertimento assicurato.