Juan, rinascita e sogni olimpici

ROMA - Juan José Mières nasce a Bahía Blanca il 30 ottobre del 1980. Meglio conosciuto come Juani, è un giocatore argentino che ha ottenuto la nazionalità spagnola, giocando anni fa anche con il team iberico durante i Mondiali del 2004 classificandosi al secondo posto. Ha iniziato da giovanissimo in coppia con suo fratello e già all'età di 15 anni aveva fatto il suo primo torneo da professionista. Nella sua gloriosa carriera, nel 2012, è diventato numero 1 al mondo in coppia con Pablo Lima, con cui si è tolto le soddisfazioni più belle durante i cinque anni passati insieme. In quasi 25 anni di professionismo, Juan ha fatto coppia anche con altri top player del circuito, quali Galan, Lamperti, Martin Diaz e Gutierrez. Nel 2021 a causa di un importante infortunio al menisco ha rallentato molto, ginocchio che gli ha dato problemi anche durante questa stagione, facendolo scendere molto in classifica, fino all’attuale 158° posto del ranking WPT. Al suo attivo nel WPT conta 388 partite giocate, con una percentuale di vittorie (263) del 68%.