Il 'no' alla ITF: bocciata la risoluzione per inglobare il padel

La soddisfazione di Carraro

“È una vittoria per l'indipendenza e l'integrità dello sport; per i nostri giocatori, per gli appassionati di Padel; e per tutte le istituzioni dello sport mondiale che promuovono e tutelano l'indipendenza degli altri organismi sportivi - le parole del Presidente FIP Luigi Carraro - Ringraziamo tutte le federazioni nazionali di tennis che hanno sfidato la propria federazione internazionale e si sono schierate per il Padel: siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme per far crescere il nostro sport mano nella mano. Ringraziamo la PPA per aver alzato la voce dei giocatori, che sono il cuore pulsante del nostro amato sport. Ringraziamo anche tutte le nostre federazioni nazionali di Padel in tutto il mondo per aver difeso l'integrità del nostro sport. La FIP continuerà ora a lavorare instancabilmente per sviluppare il Padel a livello professionale e amatoriale in tutti e quattro gli angoli del mondo, in collaborazione con le parti interessate di tutto lo sport". Tra le Federazioni Nazionali contrarie alla risoluzione dell'ITF, anche la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).