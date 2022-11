Un week end da campioni al Padel Club Tolcinasco

Virseda ospite d'eccezione

Nel weekend scorso si è tenuta infatti l'ultima tappa sui campi del Padel Club Tolcinasco (gestito dagli ex calciatori Nicola Amoruso e Alessandro Budel) e che ha visto in campo un'ospite di eccezione: Veronica Virseda, campionessa del mondo con la nazionale spagnola ai recenti Mondiali di Dubai. La giocatrice numero 14 WPT, accolta con entusiasmo dai tanti presenti alle Finali, è stata protagonista domenica mattina di una clinic esclusiva, insegnando i colpi base del padel e giocando in campo con alcune delle giocatrici impegnate nel Master.

Ex calciatori 'in gabbia'

Al Master hanno inoltre partecipato molti ex campioni di calcio e personaggi del mondo dello spettacolo: oltre al proprietario Nicola Amoruso, in coppia con Mark Iuliano, sono entrati dentro la “gabbia” Mario Ielpo, Stefano Eranio, Riccardo Maspero, Nicola Legrottaglie, Francesco Coco, il pallanuotista Leonardo Binchi e il comico e conduttore di Zelig Davide Paniate.

I risultati

Passando al campo giocato, si sono laureati Campioni del Master di Milano le seguenti coppie, che hanno vinto un Ipad Mini offerto da Intesa Sanpaolo mentre i secondi classificati hanno portato a casa una bellissima racchetta brandizzata Varlion.

Categoria Maschile: Davide Daolio-Francesco Castagnino

Categoria Femminile: Sara Frattaruolo-Roberta Bianco

Categoria Misto: Benedetta Morandi-Niccolò Scarcella

Rotta sulla Capitale

Dopo il Master di Milano, l'attenzione ora si sposta sul Master che si terrà a Roma il 3 e 4 dicembre al Villa Pamphili Padel Cup, ultimo appuntamento che chiuderà questa fantastica seconda edizione dell'Exclusive Padel Cup, con oltre 800 giocatori amatoriali in campo.