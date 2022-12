Galan e Lebron, un’altra vittoria

BARCELLONA (Spagna) - Erano i favoritissimi e non hanno steccato. Si è chiuso col trionfo dei "soliti" Juan Lebron e Ale Galan il Master finale del World Padel Tour che si è disputato al Palau San Jordi di Barcellona , la maxi arena da 17mila posti a sedere. In quella che è una delle cattedrali del padel mondiale, i numeri 1 hanno confermato la loro netta superiorità: per loro 14 titoli vinti nel 2022 e 21 finali disputate su 30 tornei tra World Padel Tour e Premier Padel. Con la vittoria di Barcellona il duo spagnolo bissa il trionfo del 2021.

La finale

Juan Lebron e Ale Galan che chiudono la stagione da numeri 1 per il terzo anno di fila in finale hanno battuto la strana coppia Martin Di Nenno e Federico Chingotto. C'era molta curiosità sui due argentini che si sono ritrovati quasi in extremis a disputare insieme il Master finale del World Padel Tour: entrambi giocatori di destra, si sono uniti per la mancata qualificazione a Barcellona dei rispettivi compagni. Martin Di Nenno e Federico Chingotto se la sono cavata alla grande, al punto da eliminare i quotati Gutierrez-Tapia e Navarro-Tello, autori di un buon finale di stagione. La finale, che metteva in palio il titolo più prestigioso di tutti, è stata spettacolare: Galan e Lebron - che fra quarti e semifinali avevano perso appena sette game in tutto - si sono issati sul 6-4 5-4. Sembrava finita. Qua però hanno sprecato quattro match point e la sfida si è trascinata al terzo in un crescendo di emozioni, con i due argentini bravi ad aggiudicarsi il tie-break del secondo set. Il sogno però è svanito alla fine, coi "maestros" che si sono imposti per 6-4 6-7 6-2, sublimando una stagione da favola. Un'annata infinita: quello di Barcellona era infatti il trentesimo torneo del 2022.

Le più forti

Nel femminile invece vittoria della coppia composta da Gemma Triay e Alejandra Salazar, che si confermano così le più forti del pianeta (hanno trionfato negli ultimi cinque tornei, 12 in tutto i titoli nel 2022) e riconquistano la posizione numero 1, scalzando le eterne rivali Paula Josemaria- Ariana Sanchez. Un successo in rimonta in fondo a una partita combattutissima: 3-6 6-4 6-4 il punteggio. E dire che Gemma e Alexandra erano arrivate in finale dopo avere sofferto parecchio e arrivando a un passo dalla sconfitta sia ai quarti che in semifinale. Nell'ultimo atto però le due spagnole hanno ritrovato il loro miglior padel: la vittoriosa battaglia in Catalogna chiude i giochi e consegna a Triay e Salazar la vetta del ranking di fine anno.