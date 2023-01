Francesca Ligotti: "La Nazionale è il mio sogno"

Molto più di una giovane promessa. Il movimento femminile sta producendo ottimi risultati per il nostro Paese, come testimoniato dalle due medaglie di bronzo consecutive ai Mondiali di padel. E dietro alle ragazze tricolori, stanno crescendo delle giocatrici che hanno nel cuore la passione per questo sport e l’ambizione di poter arrivare più in alto possibile. La strada ci porta a Torino, dove incontriamo Francesca Ligotti, l’atleta più giovane ad aver ricevuto una wild card per la partecipazione a un torneo WPT e la più giovane ad aver ottenuto il titolo di Istruttrice 1° livello grazie a un’autorizzazione speciale concessa dalla FITP per meriti sportivi: «Ho scoperto questo gioco cinque anni fa grazie a mio padre che giocava a padel al Monviso e gli serviva una donna per completare la squadra – le sue parole – Mi sono innamorata sin da subito e un anno dopo ho lasciato il tennis per dedicarmi solo al padel. È uno sport che amo, è rapido, divertente e l’approccio è molto semplice».