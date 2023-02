Comici e padel, che passione!

Comico e cabarettista, da oltre 20 anni nella televisione degli italiani con le sue gag più famose a far ridere gli spettatori da casa. Fabrizio Fontana ha cambiato diverse vesti nel corso di questi anni, da James Tont di Zelig fino a Capitan Ventosa di Striscia la Notizia, con un comun denominatore: ridere e far ridere. La contaminazione del padel con il mondo dello spettacolo ha coinvolto anche lui, che è sceso in campo per la prima volta dentro la "gabbia" in un evento di beneficenza del Fashion Padel, organizzato dalla Nazionale Italiana Artisti Tv: «Ho giocato un po' a tennis in passato e avevo dei ricordi dello squash - le parole di Fabrizio - mediamente sono coordinato, quindi al mio esordio ho mixato tennis e squash». Una prima che non resterà isolata negli hobby di Capitan Ventosa, perché il futuro lo vedrà sempre più spesso con la "pala" in mano: «A parte gli scherzi, tecnicamente a tennis c'è bisogno di più lezioni per diventare bravo, a padel l'approccio è più semplice e già dalle prime battute mi hanno chiesto se davvero non avessi mai giocato. Sicuramente giocherò più assiduamente nei prossimi mesi, è un bel modo di stare insieme, per contrastare l'eccesso di tecnologia e lo stare in casa quando ai miei tempi si andava in piazza a giocare a pallone, altro gioco semplice e aggregante. Il fatto di trovarmi un po' con i miei amici, muovermi e socializzare lo ritengo il tratto vincente di questo sport. Posso dire di essere il miglior testimonial del padel!».