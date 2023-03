Arriva la PIX Italy X-perience: Roma caput Padel!

La passione per il Padel che ha travolto più di un milione di italiani negli ultimi anni sta per invadere i campi allestiti presso la PIX Padel Italy X-perience nei padiglioni della Fiera di Roma. Un ciclone di eventi, testimonial, giocatori simpegnati u 20.000 mq e 10 campi che, a partire da venerdì 10 marzo e fino a domenica 12 marzo, terrà i romani (e non solo) incollati all’informazione e alle dirette streaming agli atleti dei circuiti patrocinati dalla FITP, passando per gli atleti 'bionici' dell’Inclusive Padel Tour. Tutti, proprio tutti, troveranno il proprio spazio a PIX. E tra un circuito, un convegno a tema e un’esibizione di personaggi famosi, tutta la famiglia troverà il modo di praticare il Padel: clinic, test day racchette e istruttori FITP a disposizione garantiranno a tutti il massimo coinvolgimento per un’esperienza che sia davvero immersiva ed inclusiva.