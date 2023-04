NAPOLI - Come giocava Maradona a padel? C'è un video, pubblicato su Instagram dalla pagina "Padelgalen", che lo tesimonia: Diego era un fenomeno anche con racchetta e pallina, non c'erano dubbi. L'eleganza del movimento, il colpo secco o tagliato a seconda se volesse impattare con forza o smorzare la palla, la rapidità di passi e la reattività delle gambe, quei saltelli coordinati con l'armonia delle braccia: il Pibe de Oro portò il padel a Napoli per dare spettacolo anche fuori dal calcio.