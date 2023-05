Open day ed è subito Pickleball-mania

Sul campo di Pickleball del Padel Club Rende si sono svolte, nel mese di Aprile, 2 giornate dimostrative di Pickleball, sport di racchetta diffusissimo negli Stati Uniti e in fase di grande sviluppo anche in Italia. Le giornate dimostrative sono state tenute da Peluso Gianpaolo, primo Istruttore calabrese di questa affascinante disciplina sportiva e certificato C.S.A.In. Le 2 giornate hanno registrato la partecipazione di atleti di altre discipline e soprattutto di un importante numero di giovanissimi atleti. Gli atleti coinvolti hanno subito apprezzato il valore tecnico che caratterizza il Pickleball e sin da subito sono stati attratti dalla facilità di approccio e dal puro divertimento che ne scaturisce. Nel prossimo mese di Maggio si svolgeranno altre giornate dimostrative gratuite ed entro la fine dello stesso mese è stato programmato il primo torneo gratuito aperto a tutti. La disciplina sportiva del Pickleball prevede incontri sia di singolare che doppio maschile, femminile e misto. Presso la struttura del Padel Club Rende oltre ad essere possibile prenotare una prova gratuità, è possibile fare lezione di Pickleball e da settembre partecipare ai primi corsi per questa nuova ed affascinante disciplina sportiva.