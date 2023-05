Padel, la regina Josemaría si racconta

Spagnola, nata a Moraleja il 31 ottobre 1996, Paula Josemaría Martín ricopre attualmente la posizione n.1 nel ranking WPT. Non è una persona che ama essere sotto i riflettori e definirla un “peperino” sarebbe limitativo, sia per la sua velocità in campo, ma soprattutto perché quando entra in partita è davvero un’impresa superarla. Gioca dal 2021 in coppia con la fortissima Ariana Sánchez con cui negli ultimi due anni ha concluso la stagione come seconda migliore coppia al mondo. Paula a 26 anni ha vinto anche due Mondiali con la nazionale spagnola e vanta una percentuale di vittorie del 69% su 272 partite giocate nel circuito.