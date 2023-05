Sport e scuola binomio vincente: torna "Dream on green-Dai buca all’esclusione"

Dopo la prima splendida esperienza nel 2022, torna il binomio tra sport e scuola . Lo scorso mese è scattata la 2ª edizione del progetto "Dream on green-Dai buca all’esclusione", organizzato dal MSP Roma insieme al Liceo Artistico Ripetta , che vuole promuovere tra i giovani lo sviluppo di corrette relazioni sociali e il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche attraverso la pratica di attività sportive all’aria aperta . I circa 800 studenti delle due sedi Pinturicchio e Ripetta - dalle prime alle quarte classi - saranno impegnati due volte a settimana, per un totale di 19 giornate fino al 31 maggio, nella pratica gratuita di golf, calcio a 5, beach volley e padel presso i circoli sportivi La Mirage Sporting Club e Tevere Golf, seguiti da istruttori professionisti, assistenti alla comunicazione e all’autonomia per i ragazzi con Bes (bisogni educativi speciali).

Il sostegno del Ministero

L’alto profilo di "Dream on Green" è testimoniato quest’anno dai soggetti istituzionali che hanno riconosciuto il valore del progetto: promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’edizione 2023 vede inoltre il co-finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Fondo Sociale Europeo-Regione Lazio e la sponsorizzazione di Conad Sant’Andrea-Gruppo CR. «Con grande soddisfazione anche in questo anno scolastico il Liceo Artistico Via di Ripetta ha promosso il progetto "Dream on Green-Dai buca all’esclusione" in sinergia con l’Ente di Promozione Sportiva MSP Roma, cui va un sentito riconoscimento, nella convinzione che tale progetto, teso a migliorare le condizioni fisiche e psichiche degli alunni, possa favorire lo sviluppo delle relazioni sociali, in un’ottica inclusiva per tutti gli studenti». «Siamo orgogliosi di questo progetto – conclude il vice presidente MSP Roma Luigi Ciaralli - da sempre collaboriamo con il mondo della scuola, perché riteniamo fondamentale la sinergia con questo mondo per poter offrire ai nostri studenti la miglior esperienza sportiva possibile. Un sentito grazie a tutto il corpo docenti che ci ha supportato in quest'iniziativa di inclusione sociale».