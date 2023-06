Il pieno di tornei nella House toscana di Spector

Maggio e giugno, ricchi di tornei nella House toscana del 1 network di padel in Italia. Come anche per le altre House del network (Milano e Venezia ndr.), il club toscano è stato teatro di numerosi eventi sportivi, primo fra tutti il torneo Powerade. Un’accesissima sfida che ha visto entrare in campo ben 24 donne e 48 uomini - decisamente un buon numero di partecipanti - che nelle giornate di 13 e 14 maggio hanno potuto sfidarsi sui 7 campi della House di Spector. Ci piace ricordare che in primavera e d’estate il centro polivalente si popola di gente che può usufruire non soltanto dei campi da padel, ma anche della piscina, palestra e di molti altri servizi annessi al padel.