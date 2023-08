Premier Padel Argentina, Coello e Tapia senza avversari: terzo trionfo dopo Roma e Madrid

Il circuito Premier Padel continua ad avere soltanto due padroni, Arturo Coello e Agustin Tapia. Dopo le vittorie nel Major di Roma e nel P1 di Madrid, lo spagnolo e l'argentino - autentici dominatori della stagione - trionfano anche nel P1 di Mendoza, battendo 6-2 7-6 in un'ora e 35 minuti in finale i Superpibes Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. Il pubblico dell'Aconcagua Arena, come accaduto per tutta la settimana, è stato fantastico e ha riservato il giusto tributo a due giocatori che continuano a dominare il mondo del padel. "Sono senza parole - ammette Tapia -. Devo prima di tutto ringraziare il pubblico che è stato straordinario. Abbiamo giocato una grande finale con due ragazzi contro i quali c'è una rivalità, ma sanissima. Sono davvero felice". Per Coello, invece, una vittoria che vendica la sconfitta dello scorso anno a Mendoza, in coppia con Belasteguin contro Stupaczuk e Lima. "Una partita durissima, in cui ho dovuto dare più del massimo - dice Arturo -. E' stata una settimana difficile ma l'abbiamo chiusa nel modo migliore. E' bellissimo poter giocare queste sfide e imparare sempre. Complimenti ad Agustin che ha fatto un torneo incredibile: il livello è stato altissimo, ora mi godo un po' le vacanze per essere pronto per ripartire".