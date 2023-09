Totti scherza con Noemi: la frase romantica all'Italian Padel Awards

ROMA - Mai far aspettare una donna? Questo dice il galateo, ma se di mezzo ci sono il Padel e Francesco Totti si può fare un'eccezione e a 'farne le spese' è Noemi Bocchi . L'ex capitano della Roma è stato infatti protagonista oggi (14 settembre) al Foro Italico insieme ad altri ex calciatori - come Luca Toni, Vincent Candela, Demetrio Albertini e tanti altri - del torneo aperto al pubblico che ha inaugurato gli Italian Padel Awards , appuntamento al quale si è presentato insieme alla sua compagna.

Totti tra padel e Noemi: la frase romantica

Dopo aver firmato autografi e scattato selfie con i tanti tifosi in delirio per lui, Totti ha dato sfoggio delle sue qualità di padelista in una partitella di riscaldamento con l'amico Toni prima di presenziare al sorteggio di squadre e calendario, che lo ha 'spedito' direttamente al secondo turno. "Ti volevo portare a cena…" ha detto allora l'ex giallorosso scherzando in maniera romantica con Noemi, 'costretta' così ad aspettare per restare sola con il suo Francesco e a ingannare l'attesa facendo il tifo per lui fuori dalla 'gabbia'.