Totti show all'Italian Padel Awards: il gesto che esalta una tifosa

Totti e il siparietto con una tifosa

Durante una partita, e precisamente al cambio campo, l'ex capitano della Roma è stato l'unico dei presenti a scavalcare la rete invece di fare il giro. Un gesto che ha scatenato la reazione di una tifosa che dagli spalti ha gridato: "Scavalchi sempre!”. Commento al quale Totti ha risposto in modo ironico: “Non ce la faccio!”.

Il post scudetto e la semifinale di Euro 2000

Un gesto, quello compiuto da Totti, che ha fatto tornare subito il pensiero allo scudetto della Roma e a quando dovette scavalcare una finestra e salire su un tetto per sfuggire alla folla che si era assiepata davanti la porta del ristorante in cui stava festeggiando con parenti e amici. Non solo, il ricordo corre veloce anche alla semifinale degli Europei del 2000 vinta ai rigori contro l'Olanda, quando il numero 10 ha scavalcato la rete, leggero, come il pallone spedito in fondo al sacco contro Van der Sar con il suo "solito" cucchiaio.