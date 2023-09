Totti e Candela pungono Toni: il simpatico messaggio social

Totti, il messaggio social a Luca Toni

Alla vigilia del match, l'ex centravanti di Fiorentina, Bayern Monaco e Roma, aveva taggato Totti e Candela in un post sui social, con un messaggio significativo: "Stiamo arrivando a Roma... vi schiaccio in testa". Non si è fatta attendere la risposta dell'ex capitano giallorosso, che su Instagram ha pubblicato una foto in compagnia del francese, con un messaggio rivolto a Toni: "Sono venuti a Roma e non hanno visto il Colosseo".