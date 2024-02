Jolly Padel Club, successo per il Memorial Leonardo Lamma

Leonardo Lamma, per tutti ‘Leo’, ha lasciato il segno al Circolo Jolly Padel Club di Roma, dove giocava regolarmente. A Leo, scomparso tragicamente e troppo presto, è dedicato il campo n. 1hiun, chiunque si cimenti a giocare sul campo a lui intitolato non può non rivolgere un ricordo al suo sorriso spontaneo ed alla sua gioia di vivere. Leo resterà una presenza indelebile al Jolly Padel Club, ed è anche per questo che il Circolo in accordo con i genitori di Leo, Paola e Stefano, ha deciso di organizzare il 1’ Memorial ‘Leonardo Lamma’. Domenica 18 febbraio 2024 ha quindi preso il via, presso il Jolly Padel Club, il 1° Memorial ‘Leonardo Lamma’. Leonardo è stato vittima di un incidente stradale su Corso Francia il 7 aprile 2022, incidente che ha destato una grande emozione in tutta la città e che resta ancora al vaglio della Procura di Roma. La data del 18 febbraio 2024 è stata scelta perché sarebbe stato il 21esimo compleanno di Leonardo, e in sua memoria si è deciso di organizzare un torneo amatoriale dello sport che lui amava. Il Jolly Padel Club ha messo a disposizione tutta la sua esperienza per organizzare un Memorial all’altezza.