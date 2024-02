Da Lima alle Alayeto, l'addio dei campioni: tutte le stelle assenti a Riyad

Riparte in questi giorni dall’Arabia Saudita la nuova e attesissima stagione agonistica firmata Premier Padel, dove purtroppo si sentiranno alcune importanti assenze . Sono stati infatti diversi i ritiri nel 2023, leggende che hanno deciso di farsi da parte e dire addio al padel professionistico , lasciandosi alle spalle un’eredità eterna. E il boss del padel Fernando Belasteguin ha già annunciato il suo ritiro per la fine del 2024 .

Juan Martin Diaz Martinez

"The Lord of Reflections" una leggenda di questo sport ha detto basta. A 47 anni, Juan Martín Díaz ha giocato il suo ultimo torneo al Mexico Open del WPT. Dopo una vita passata a essere uno dei migliori giocatori del mondo e per 14 anni numero 1 con 170 trofei vinti, il "Galleguito" ha deciso di smettere, anche perché da tempo non riusciva più ad avvicinarsi alla vetta della classifica.

Pablo Lima

Il "Cañón de Porto Alegre" è stato uno dei migliori drive della storia. Ha deciso di appendere la racchetta al chiodo nel Master di Madrid del WPT. Pablo ha fatto parte di una delle migliori coppie della storia con Fernando Belasteguín, occupando con lui il posto n.1 in classifica dal 2015 al 2017.

Juani Mieres

Il giocatore spagnolo di origine argentina, che era stato lontano dal WPT e dai tornei Premier Padel per alcuni mesi, ha giocato il suo ultimo torneo al Fip Rise Ciudad de Córdoba. "The Princes" che insieme a Pablo Lima ha segnato un’epoca per le loro battaglie contro Bela e Martín Díaz, è diventato il n.1 al mondo nel 2014.

Mapi e Majo Alayeto

Passando alle donne e alle "Gemelas Atomikas", possiamo tranquillamente annunciare che è finita un’era nel padel femminile. Una delle migliori coppie della storia ha detto addio per concentrarsi su altri progetti. Le gemelle Alayeto sono state ai vertici di questo sport per molti anni vincendo il WPT per ben 4 stagioni.

Eli Amatriain

Il padel sorride un po’ meno da quando Eli Amatriaín è entrata a far parte del club dei ritiri dello scorso anno. La giocatrice della Rioja ha salutato le competizioni al Menorca Open, comunicandolo attraverso un post su Instagram. Insieme a Patty Llaguno, è stata nel 2013 la n.1 nella prima stagione del WPT.

Mari Carmen Villalba

Un’altra giocatrice che ha lasciato nel 2023 è stata Mari Carmen Villalba. A differenza dei nomi sopracitati, non è una giocatrice che passerà alla storia per i suoi titoli, ma per la sua dedizione a questo sport. La nativa di Malaga ha condiviso il campo con molte giocatrici di alto livello, come Carolina Navarro, Alba Galán e Ana Fernández, e la sua ultima partita è stata al Milano P1 di Premier Padel.

Anna Cortiles

L'addio è arrivato nella sua terra natale, a Reus, che all’età di 26 anni ha deciso di lasciare per trasferirsi negli Stati Uniti nella Pro Padel League con i San Diego Stingrays.