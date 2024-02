Belasteguin si ritira: l'annuncio della leggenda del padel

L’annuncio che gli amanti del padel non avrebbero mai voluto leggere. Il Goat Fernando Belasteguin si ritira a 45 anni: “Annuncio ufficiale - si legge sul suo profilo Instagram - vorrei comunicarvi che il 2024 sarà la mia ultima stagione da professionista. Continuerò a divertirmi come ho fatto per l’intera carriera”. L’annuncio è accompagnato da un video emozionale in cui la leggenda del padel scorre l’album dei ricordi. “Avevo nove anni quando ho scoperto questo magnifico sport. Sei anni più tardi, quando ne avevo 15, ho fatto il mio debutto tra i professionisti. E mai avrei immaginato, nemmeno nel migliore dei miei sogni, quanto mi avrebbe dato questo sport in questo lungo viaggio. Voglio annunciarvi che nel 2024 celebrerò 30 anni di carriera e sarà il mio ultimo anno da professionista. Affronterò quest’ultima stagione con lo stesso entusiasmo di un bambino con la pace e la serenità di chi ha dato tutto fino all’ultimo momento”.