Umbria Padel Coppa dei Club: la Pro Padel Perugia ricomincia da due

La Pro Padel Perugia, dopo aver ottenuto un gran risultato nella scorsa edizione dell'Umbria Padel Coppa dei Club, conquistando il titolo di vice campione regionale e accedendo di conseguenza alle fasi finali di Pescara, ha deciso di schierare due formazioni per l’edizione di quest’anno sulle ali dell’entusiasmo e spirito di squadra che ha dimostrato la formazione 2021/22. Le due formazioni denominate ORANGE e BLACK come i colori sociali cercheranno di confermare l’ottima performance della scorsa edizione consapevoli che ogni circolo darà il massimo per emergere in una competizione che si sta confermando sempre più elevata a livello organizzativo e di prestigio. Lo dimostrano il numero delle squadre iscritte e per questo la direzione e presidenza della Pro Padel Perugia fa i complimenti al comitato regionale MSP magistralmente coordinato dal presidente Gianfranco Mastrangelo.

Gli atleti, affidati alla guida del D.T. Manu Moreira e del suo staff Padel Team Fusion, insieme ai capitani Francesco Righetti ( squadra BLACK ) e Tommaso Ricci ( squadra ORANGE ) daranno sicuramente in campo e fuori il massimo in termini sportivi e di correttezza perché il Padel è soprattutto amicizia.

Nei primi due incontri già disputati entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria e un pareggio e se come si dice chi ben comincia è ha metà dell’opera gli auspici sono ottimi !!!!