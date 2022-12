Coppa dei Club, Tikipadel nella storia: è campione d'Abruzzo

La 2.a edizione della Coppa dei Club Regione Abruzzo si è chiusa domenica scorso all’insegna dello sport e del divertimento: 24 le squadre partecipanti che dopo tre mesi di partite di qualificazione a gironi, si sono sfidate nella finalissima per assegnare il titolo regionale. Teatro dello spettacolo sono state le strutture del Colors Play District e Palapadel di Montesilvano con ben 12 campi e le sfide partite dagli Ottavi di Finale tabellone Elite (dalla 1° alla 4° Class Elite) e i quarti di finale Amateur , dalla 5° e 6° classificate. Un aspetto caratteristico di questa giornata è stato l’inserimento del tabellone Silver , ovvero le squadre eliminate al primo turno dei due tabelloni si sono sfidate in due tabelloni a specchio fino alla finale Silver . Grande interesse è stato suscitato dalle partite di Mixto , una categoria che propone MSP in cui un atleta normodotato (definito in piedi) ed un atleta in carrozzina (definito seduto) hanno giocato insieme alcune partite dimostrative. I match si sono prolungati fin oltre la 23 ed al termine di una splendida finale si è laureato Campione d'Abruzzo il Tikipadel di Francavilla al Mare che ha sconfitto la squadra di Martin Sicuro “ Martinpadel Deluxe “, campione uscente della passata edizione . "La giornata delle finali è stata molto intensa e divertente, le emozioni provate hanno di gran lunga cancellato la stanchezza. Una vittoria sofferta perché il livello era sempre più alto partita dopo partita, ma siamo riusciti ad arrivare in fondo grazie allo spirito di squadra che ci ha accompagnato durante tutta la competizione. Ringrazio la mia squadra e il tikipadel che ci ha permesso di partecipare alla coppa dei club, un'esperienza che consiglio a tutti gli amanti del padel e dello sport in generale", le parole Alessia D’Annunzio capitano della squadra vincitrice Tikipadel.

Terze Classificate pari merito l’Anxa Sport VILLAGE di Lanciano e Tricolore Passione Padel Blu di Francavilla al Mare. Nella categoria Elite Silver il trofeo è andato alla Costa dei Trabocchi Sporting Club di Rocca San Giovanni provincia di Chieti, con il Martinpadel Mixology al 2° posto. Nella categoria Amateur, vittoria per il Padel Point di Montesilvano mentre nel Tabellone Silver festeggia il successo Passione Padel Tricolore White. "La partecipazione alla Coppa dei Club Abruzzo 2022 con 24 Squadre ed oltre 600 giocatori che si è conclusa domenica scorso incoraggia Il Comitato Regionale ABRUZZO di MSP Italia a proseguire sull’iniziativa programmando una serie di manifestazioni per l’anno 2023 mirata a promuovere sempre più la diffusione di questo sport in Abruzzo così come istituzionalmente per tutte le discipline sportive - le parole del Presidente MSP Abruzzo Roberto Standoli - Ringrazio, a nome mio e del Responsabile Simone Scardetta, tutti i partecipanti per la grande professionalità e collaborazione delle squadre, dei capitani, i giocatori, gli accompagnatori, le due strutture ospitanti e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un evento e di un campionato di tale portata. Da fine Gennaio 2023 partira’ la Coppa dei Club in contemporanea con altre 14-15 regioni che qualificherà alla fase nazionale prevista nel mese Luglio e che abbiamo ospitato a Pescara nel luglio scorso". “Con molto lavoro e tanta passione ci riteniamo soddisfatti ed orgogliosi di aver portato a conclusione dopo 10 weekend consecutivi un campionato molto bello ed interessante sotto il profilo sportivo ed associativo - conclude Simone Scardetta responsabile Padel Msp Abruzzo - Fondamentale il lavoro del team Msp Abruzzo composto da Francesco Serafini, Diego Cipolla, Fabrizio Ruzzi e Federica Belfiglio che hanno reso possibile, ciascuno con un ruolo diverso, la realizzazione di questa spettacolare finale in un unica giornata".