A Viterbo il primo Torneo di Padel maschile Open Libertas

Il primo Torneo di Padel maschile Open Libertas si è tenuto a Viterbo presso la Scuola Padel Viterbo-Ferentum Arena, e ha visto la partecipazione di 12 coppie di giocatori che si sono sfidate in una competizione all'insegna dello sport, del divertimento e del padel. Il padel è uno sport in continua crescita in Italia e questo evento ha dimostrato ancora una volta la passione e l'impegno degli appassionati di questo sport, che si sono riuniti per una giornata all'insegna della competizione e della convivialità. Durante la giornata, le coppie di giocatori si sono sfidate in partite intense e appassionanti, dando il meglio di sé per raggiungere la vittoria finale. La competizione è stata serrata e il livello tecnico dei giocatori è stato molto elevato, dimostrando la crescita costante del padel in Italia.