Roland Garros, settimana da record per Premier Padel

In totale, oltre 25.000 persone hanno riempito il Roland-Garros per tutta la settimana e il Greenweez Paris Premier Padel Major è stato trasmesso in 175 territori mondiali: entrambi record per un torneo di padel disputato in Francia. Tra le emittenti figurano Canal+, TVE, ESPN, beIN SPORTS, Sky Sports (in Italia, Germania e Regno Unito e Irlanda), SuperSport, Charlton, Viaplay, Arena e Cosmote.

Ospiti speciali

Il Major parigino ha inoltre ospitato stelle del mondo del calcio, con la leggenda olandese Ronald de Boer e i giocatori del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, Leandro Paredes e Ander Herrera, tutti presenti durante la settimana allo Stade Roland-Garros.

L’evento ha inoltre rappresentato l’inizio ufficiale della partnership tra la Fondazione OMS e Premier Padel. La Fondazione OMS è lo strumento principale di raccolta fondi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Direttore Generale della Fondazione OMS, Anil Soni, e il Direttore Generale dello Sviluppo, Eric Berseth, hanno partecipato all’evento per la firma formale della partnership, che prevede una stretta collaborazione nella sensibilizzazione e nella raccolta di fondi per cause fondamentali, con particolare attenzione alla salute mentale globale.

Le dichiarazioni

International Padel Federation ha dichiarato: “Per l’intera comunità del padel, vedere le nostre star gareggiare in un luogo iconico come il Roland Garros è stata fonte di grande soddisfazione. L’obiettivo della Federazione Internazionale di Padel è proseguire la crescita e sappiamo che insieme alle nostre Federazioni Nazionali porteremo il padel ai massimi livelli, realizzando i nostri sogni”.

Alejandro Villaverde, Segretario Generale della Professional Padel Association, ha dichiarato: “Torneo dopo torneo, il nuovo circuito Premier Padel continua a migliorare sotto ogni punto di vista. Le strutture per i giocatori erano assolutamente di livello mondiale, curate in ogni dettaglio. È stata un’esperienza memorabile anche dal punto di vista dei tifosi, grazie al senso di professionalità che ha caratterizzato l’intera settimana. I giocatori sono molto emozionati per i prossimi tornei Premier Padel che si terranno in Spagna e in Argentina ad agosto”.

Ziad Hammoud, Consiglio di Amministrazione di Premier Padel, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’incredibile successo riscosso da questo storico torneo allo Stade Roland- Garros. La possibilità che questo sport venga praticato in una struttura di questo livello è di per sé una dimostrazione della strada compiuta dal padel professionale grazie al circuito Premier Padel. Ed è solo l’inizio. Ringraziamo la Padel Federation (FIP), la Fédération française de Tennis (FFT), la Professional Padel Association (PPA) e tutti i partner per aver offerto un evento spettacolare, che ha posto i giocatori al centro di tutto ciò che facciamo. Ora attendiamo con gioia Madrid e Mendoza”.

L’attenzione si rivolge ora alla Spagna, con il Madrid Premier Padel P1, che si svolgerà dall’1 al 6 agosto e che sarà il torneo inaugurale della seconda categoria, seguito a breve distanza dall’Argentina Premier Padel P1 che si svolgerà dall’8 al 14 agosto. Il quarto Major dell’anno - il Mexico Premier Padel Major - si svolgerà al Club Sonoma di Monterrey, in Messico, dal 28 novembre al 4 dicembre. Ulteriori annunci seguiranno a breve.