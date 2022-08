Da Madrid a Mendoza, Premier Padel alla riscossa

Dopo il grande successo del primo torneo P1 a Madrid, il secondo evento P1 di Premier Padel prenderà il via questa settimana a Mendoza presso lo Stadio Aconcagua. Proseguendo sulla scia del successo del Madrid P1, il viaggio di Premier Padel continua in Argentina , dove i fan del Sud America incontreranno per la prima volta l’unico torneo ufficiale di padel al mondo.

In occasione dell’inizio del Mendoza P1, i tifosi argentini potranno ammirare le star reduci dalla partecipazione al Madrid P1 della scorsa settimana. Oltre ai campioni Lebron / Galan, i grandi campioni Stupaczuk / Lima e Tapia / Gutierrez, che giocheranno il loro secondo torneo di Premier Padel nel loro paese, Belastaguín / Coello, i secondi classificati di Madrid Navarro / Di Nenno si recheranno sulle Ande per intrattenere quello che sarà sicuramente uno stadio quasi tutto esaurito di appassionati tifosi argentini.

Soddisfazione

Ziad Hammoud, direttore di Premier Padel, ha dichiarato: “Dopo tre Majors di successo e un P1 inaugurale, il Premier Padel inizia a fare sul serio. Proseguiamo sulla strada intrapresa con un aumento del 15% delle visualizzazioni su YouTube e con il nostro primo P1 in Argentina, la patria di molti dei nostri giocatori più talentuosi e dei nostri fan più accaniti. Ringraziamo la FIP, l’Asociación Padel Argentino e la Professional Padel Association (PPA) per aver sostenuto questo torneo in Argentina e per aver mantenuto i giocatori al centro di tutto ciò che facciamo”.

Il P1 di Mendoza segna il quinto torneo internazionale ospitato dal nuovissimo circuito e l’arrivo di Premier Padel in Sud America prima dei Campionati del Mondo di Padel, che si terranno a Doha all’inizio di novembre. Da lì, il Premier Padel riprenderà con il Major di Monterrey, in Messico, dal 28 novembre al 4 dicembre.

Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI), è stato lanciato all’inizio di quest’anno.