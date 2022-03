I campioni scendono in campo al Circolo Morazzoli

Come funziona

Tutti potranno vincere la possibilità di giocare contro gli idoli del padel. Contattaci e scopri come poter essere uno tra i fortunati. Non preoccuparti del tuo livello di gioco perché chiunque potrà assistere all’evento e divertirsi per tutta la giornata. Potrai infatti partecipare e assistere alla spettacolare esibizione che i fuoriclasse metteranno in scena alle ore 13. Un evento all’insegna del divertimento con area food e beverage, parcheggio e giochi per bambini. Ti aspettiamo il 24 aprile dalla mattina al pomeriggio per passare una giornata indimenticabile, ricca di sorprese e intrattenimento.

Dove

Vieni a trovarci, ci troviamo a poche centinaia di metri dall’uscita “Cerveteri-Ladispoli” dell’autostrada Roma-Civitavecchia. il Circolo Morazzoli è aperto tutti i giorni e ospita 3 campi da padel coperti e 1 campo panoramico scoperto, un campo da calcetto e tanti giochi per bambini. Ogni settimana tanti tornei ed eventi a premi animano i campi dove sempre più giocatori, adulti e bambini, uomini e donne giocano insieme divertendosi. Seguici sui social per tutte le novità su questo ed altri imperdibili eventi.