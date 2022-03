Manifestazione di solidarietà “ORANGE PADEL SENIOR - Giochiamo tutti a PADEL” al Padel Club Rende. A distanza di sole 2 settimane dalla manifestazione di Padel femminile “PINK PADEL” come segno di vicinanza al popolo Ucraino con lo slogan “La PACE è DONNA”, si è svolto il primo torneo “ORANGE PADEL SENIOR” patrocinato dall’US Acli. Lo slogan della manifestazione è stato “Lo Sport non dimentica” in ricordo di tutte le vittime di mafia. Il torneo è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Padel Club Rende del Presidente Gianpaolo Peluso e l’ente di promozione sportiva US ACLI del Presidente Regionale, Piero De Napoli.

“ORANGE PADEL SENIOR - Lo Sport non dimentica”

La manifestazione svoltasi nel pomeriggio di domenica 20 Marzo è stata organizzata attraverso l’invito di 8 coppie maschili, categoria Senior. Il pomeriggio è stato caratterizzato da momenti di socialità con momenti di sana attività sportiva all’insegna del Fair Play e del vivere lo sport insieme. Il torneo svoltosi con la formula del tabellone bidirezionale ha consentito a tutte le coppie di giocare almeno due incontri. La finale equilibrata, divertente ed appassionante, è stata vinta dalla coppia Vincenzo Zingone - Enrico Zingone sui bravi Vittorio Gagliardi e Raffaele Peluso. Prossimo appuntamento sui campi del Padel Club Rende è la manifestazione di doppio misto “PADEL & ’NDUJA” in programma domenica 27 marzo. Lo slogan del Padel Club Rende è: “You are ready and have fun with us”.