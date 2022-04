Coppa dei Club, prima volta per la regione Veneto

Tutto pronto per la Coppa dei Club - Fase Treviso e Venezia, che partirà il prossimo lunedì. Un'edizione storica, visto che si tratta della prima rassegna che si terrà in Veneto. Sei Circoli affiliati al MSP Treviso, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, per un totale di sette squadre partecipanti: For You Team, Lo Zio Team, Padel Treviso, PCM Pagna Team, CS Collalbrigo, Equipo Victory Padel e Quei del Marco Polo.