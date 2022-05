Il Jolly Padel Club ospita il Tour di Roma

Jolly Padel Club, il ricordo di Leonardo Lamma

Per tutta la manifestazione si è assistito ad un trionfo di pubblico diviso fra gli spalti e le tribune, è il caso di aggiungere ‘finalmente’. Le finali sono state trasmesse sul canale social ‘Padel Channel’. Il Jolly Padel Club ha voluto ricordare il giovane atleta Leonardo Lamma, prematuramente scomparso, dedicandogli una coppa commemorativa. Il Jolly Padel Club si sta caratterizzando sempre più per l’organizzazione di tornei prestigiosi. L’attenzione per gli ospiti e per i giocatori salta subito agli occhi, dall’area per il relax arricchita da comodi divani, dai quali è possibile assistere agli incontri, all’elegante spazio per sorseggiare bevande energetiche e non solo, nella bella cornice del Circolo.