Alla scoperta di GonettaGo, l'Academy del padel!

GonettaGo è un centro sportivo della provincia di Torino , più precisamente di San Carlo Canavese . La sua vocazione è quella del Family Club , tanto è vero che i suoi principali fattori di successo sono la scuola padel Fit (la più frequentata in Piemonte ), quella tennis, sempre federale, e un collaudatissimo e gettonatissimo Summer Camp riconosciuto come Educamp Coni , che può avvalersi anche di una bellissima piscina immersa nel verde. Scrivere del successo organizzativo di un torneo di categoria Open , dei risultati prestigiosi di questo o quel giocatore sarebbe possibile ma non sarebbe originale né esaustivo...

Secondo GonettaGo infatti, esaurito un primo ciclo di "conversioni" di sportivi vocati al padel con provenienza da altre discipline, tennis in primis, è giunto il momento di istituire una vera e propria progressione didattica per giocatori di padel "nativi", che partano da bambini principianti con la Scuola Tennis e Padel, per poi progredire col passaggio all'agonismo ed infine approdare, se meritevoli, all'Academy o magari anche più in alto. La Direzione del Club infatti è affidata da sempre a Bruno Ubaudi, il quale, anche presso il Comitato Regionale della Fit (prossimamente Fitp data la crescente importanza del padel), in qualità di Consigliere Padel per ora con calore la causa del dedicare la massima attenzione ai "nativi" cioè alla generazione di giocatori che non saranno più provenienti da altri sport. La coerenza del pensiero è testimoniata dall'applicazione concreta di tutto ciò nell'Academy GonettaGo, dalla quale aspettiamo di vedere sbucare i primi risultati e magari un ampliamento a talenti, locali e non, interessati ad ottenere il meglio da sé stessi.