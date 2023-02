Il Tennis Club Chiugiana e la scommessa vinta

Nel cuore dell'Umbria

Siamo esattamente a metà strada tra il capoluogo e il lago Trasimeno. Roberto Tenerini, presidente del club, sei anni dopo questa sua intuizione si dichiara felice della scelta fatta. «Abbiamo deciso di puntare sul padel nel 2017, quando ancora la disciplina da queste parti era quasi sconosciuta. Siamo stati i primi a investire su questo sport e i risultati sono sotto gli occhi di tutti». Non solo padel. «Il nostro è uno dei circoli più grandi dell'intera Umbria, siamo presenti sul territorio dal 1989 e abbiamo una media di 700 iscritti all’anno. Del nostro circolo - dice il numero uno del club - fanno parte anche sei campi da tennis, tre da padel, due da calcetto e ora il primo campo della regione da pickleball (si gioca con pallina e due racchette all'interno del campo da badminton, è possibile farlo in coppia o da soli, ndr)». Nel nuovo impianto di padel del Tennis Club Chiugiana c'è una copertura a ombrello unica nel suo genere. «Si tratta di una struttura nata con l'obiettivo di continuare a giocare nonostante le temperature avverse e non stoppare le attività. Inoltre abbiamo collocato altri due campi da padel nel centro commerciale più grande della Provincia di Perugia, il Quasar, per cercare di creare una perfetta sinergia tra sport e attività commerciali. Perché abbiamo puntato sul padel? È uno di quegli sport nuovi che fanno divertire le persone - conclude Roberto Tenerini -. All'interno del nostro circolo c'è anche una scuola di padel con una ventina di iscritti. L'obiettivo è anche quello di creare dei futuri campioncini».