Kyrrex Charity Event, il torneo a sostegno dell’Ucraina

Una cornice mozzafiato per una manifestazione dai nobili intenti. Tutto pronto per il Kyrrex Charity Event , torneo di padel che si giocherà giovedì 4 maggio. Un'iniziativa creata per realizzare il sogno di qualsiasi appassionato di sport: giocare e confrontarsi al fianco delle leggende del calcio mondiale. Qualche nome? Da Cabrini a Candela per finire a Panucci . Il torneo si disputerà all'interno di una location unica e suggestiva come il cinquecentesco Castello di Tolcinasco, appena fuori Milano, dove sorge uno dei più esclusivi e ricercati circoli.

La struttura

Il Padel Club Tolcinasco ospiterà infatti il primo Pro/Am Charity Event. Organizzatrice dell'evento è Mara Santangelo, 41 anni, ex campionessa del tennis azzurro e vincitrice della Federation Cup 2006. «Non vediamo l'ora che sia il 4 maggio - dice lei -. Si tratta di un format molto interessante che dà la possibilità agli appassionati di giocare con delle leggende del calcio. Abbiamo 20 squadre iscritte; ogni amatore avrà la possibilità di giocare al fianco della leggenda del calcio pagando una 'fee' d’ingresso che andrà completamente in beneficenza. Finora abbiamo raccolto 20 mila euro ed andranno tutti alla Kyrrex Foundation, un'associazione ucraina che si occupa ed aiuta le organizzazioni della popolazione civile. Il volto della Kyrrex Foundation sarà proprio Shevchenko che devolverà di persona i fondi che avremo raccolto con questo torneo».

Il format

Si giocherà dalle 9 alle 19. Oltre ai campioni già citati - tra gli altri - hanno confermato la loro presenza: Fiore, Corradi, Ganz, Ciro Ferrara, Di Biagio, Di Livio, Casiraghi, Doni, Parolo e Matri. A fare da padroni di casa saranno Nicola Amoruso e Alessandro Budel che gestiscono il Padel Club Tolcinasco. Non solo ex calciatori: saranno presenti infatti tanti altri personaggi dello sport e dello spettacolo. L'obiettivo sarà quello di fare beneficenza «ma anche vincere - aggiunge Mara Santangelo -. Anche perché ci sono dei prestigiosi premi in palio per i vincitori. E cioè: weekend in Sardegna (nelle esclusive suite di Piazza del Principe a Porto Cervo) e nelle Dolomiti nel nuovissimo boutique Hotel Alpuris a due passi dalla risalita del Cermis in Val di Fiemme. Si tratta di una grande occasione di sport e beneficenza. Ritengo che fare del bene ci fa stare bene!».

Il futuro

Il sogno è quello di far diventare il Kyrrex Charity Event un evento abituale da ripetere ogni anno, fa capire Mara Santangelo, prima italiana in assoluto a vincere un torneo del Grande Slam nel doppio (Roland Garros 2007). «Una volta appesa la racchetta al chiodo - rivela lei - ho scoperto il padel. Così dopo il tennis mi sono innamorata di questo sport. Rimarrò per sempre una tennista ma con un occhio al padel, un fenomeno che cresce sempre di più in modo esponenziale».