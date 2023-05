Padel Village Civitavecchia, un'atmosfera esotica tra palme e ombrelloni

Atmosfera quasi esotica, otto campi, palme, ombrelloni di paglia. I Caraibi ? No, Civitavecchia . Siamo a 70 chilometri da Roma , al Padel Village . Un circolo che ha quasi due anni di eta? ma che in poco tempo e? gia? diventato un punto di riferimento, non solo in ambito regionale. «La nostra struttura e? stata fondata nel luglio del 2021 - dice il proprietario, Gino Tidei -. Uno spazio di 15 mila metri quadri di terreno con all'interno otto campi scoperti: per quattro di questi e? stato deciso di coprirli». La scelta di puntare sul padel e? stata dettata dalla grande passione per questo sport. «Un bilancio di questi primi due anni? I numeri ci danno ragione, abbiamo circa 500 soci iscritti», racconta ancora Tidei, innamorato del padel da circa sei anni. Un vero e proprio colpo di fulmine, che lo ha poi portato a creare questo circolo.

«Un club che nasce con l’obiettivo di coniugare, per i nostri utenti, lo svago e il relax completo, da qui il nome che abbiamo voluto dare al circolo. I numeri sono in costante crescita. Abbiamo anche una scuola per bambini dai sette anni in su. Il sogno e? quello di vederli crescere e perche? no, magari ritrovarci dei campioncini costruiti in casa. Un motivo di orgoglio e? anche quello relativo alle nostre squadre, la maschile e quella femminile, che disputano i campionati di serie D. Obiettivi e programmi per il futuro? Vorremmo ospitare grandi eventi, sia nazionali che internazionali, i campi sono omologati proprio per questo tipo di manifestazioni, e ci sentiamo perfettamente in grado di ospitare di eventi di grande livello».

Numeri e obiettivi importanti dentro una piccola realta? di provincia. Infine, c’e? poi la Padel Village Cup. «Siamo a un passo dalle fasi finali di questo torneo che abbiamo inventato - racconta ancora Tidei -. Si tratta di un maxi campionato amatoriale con ben 120 coppie. Una competizione iniziata a settembre: la Padel Village Cup ha una formula simile a quella del campionato di calcio con promozioni e retrocessione, sia per il maschile che per il femminile. Le migliori sei coppie voleranno a Madrid con tanto di volo e albergo pagato. Nella capitale spagnola si terranno per loro le lezioni di Hugo Cases, ex giocatore professionista di padel con un passato da numero 31 del mondo e ora allenatore. Si tratta di un’iniziativa in collaborazione con weekendpadel.it. La premiazione si terra? il 21 luglio nel nostro circolo in concomitanza con il compleanno del Padel Village che quel giorno spegnera? due candeline».