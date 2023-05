Spector Padel House: a Venezia prima la colazione, poi la 'gabbia'

Che il padel sia legato al momento dell’aperitivo, ormai è noto a tutti, ma in SPH anche caffè e biscott i lo sono. Se infatti la domenica mattina fino alle 10:00 andate a giocare presso la House di Venezia (in via Linghindal 7) la colazione va la offre il team di Spector Padel House.

Padel a tutte le ore

Un’iniziativa pensata per accogliere i padelisti e le padeliste a tutte le ore e per rendere sempre più concreto il concetto di SPH Community. Marco Sportillo Director del club ha infatti così raccontato: "Per noi l’esperienza in campo è fondamentale, l’insegnamento deve sempre essere al top e al centro di tutti i corsi e lezioni, tuttavia non è sempre l’unico tassello per creare legami forti e una vera e propria famiglia - quella a cui Gus ambiva fin dall’inizio - è stato per questo motivo che abbiamo pensato alla cosa che maggiormente unisce le famiglie: la colazione insieme".

LA SPH League

Tra le attività sportive di SPH Venezia, annoveriamo la prima data nazionale del torneo TPA il 6 maggio, un evento unico che include la House di Spector nella lista dei migliori club della zona. Una scelta dettata infatti non soltanto per la qualità della struttura ma anche per la clientela e la Community che si è creata intorno al club dalla sua apertura. Anche in questo caso, come per tutti gli altri club del network le coppie partecipanti della SPH League, torneo amatoriale a squadre, che sono arrivate nell’ultima fase di gioco, avranno la possibilità di accedere alle Finals che si terranno a Milano il 13 maggio 2023. Infine vi raccontiamo a tutti i nostri lettori, che il Team di SPH si sta impegnando per garantire il miglior servizio possibile a tutti i padelisti e padeliste del centro, strutturando un’area dedicata alla palestra.