Una primavera densa di appuntamenti per il Padel Colli Portuensi

Ci eravamo lasciati nel pieno delle gare di Serie B e con tutte le squadre iscritte in gioco nella Coppa dei Club MSP. Tra aprile e maggio tanti sono stati gli appuntamenti che hanno visto protagonisti i ragazzi del Padel Colli Portuensi nelle due competizioni e non solo.

Il playout in Serie B

Al suo primo anno di militanza in Serie B, il circolo di Claudio e Gabriele Lolli attende l’accesissimo playout che si disputerà il prossimo 10 giugno in casa contro i ragazzi del Padel Project di Bologna, per cercare di confermare la propria presenza nella serie il prossimo anno con l’intenzione di crescere e diventare sempre più una realtà stabile ad alti livelli.

Ad inizio maggio sono partite la Serie C femminile (iniziata con una convincente vittoria casalinga a punteggio pieno della squadra capitanata da Flaminia Olmo sulle le ragazze del Sol Padel Casal Palocco) e la Serie D maschile (anche qui è arrivata una vittoria piena che dà fiducia per il prosieguo del percorso, 3-0 sui ragazzi del Puro Sport).

La Coppa Club Msp

Nel frattempo la Coppa dei Club Msp è giunta alle sue fasi finali. Ancora in gara per il Padel Colli Portuensi la squadra PCP White di Claudio Lolli, che ha conquistato la Finale Provinciale del Tabellone Pro Team da disputare il 27 maggio prossimo presso il circolo Padelife contro la squadra dell’Eschilo Armonia. Giorni salienti tutti da vivere tra fine maggio e inizio giugno per i ragazzi del PCP, già a lavoro per il raggiungimento dei propri obiettivi.