Campionati italiani padel U12- U14, completato il progetto “NET. Oltre le reti”

Nel week end dal 15 al 17 Settembre, la rappresentativa giovanile del Padel Club Rende ha completato il percorso del Progetto “NET. Oltre le reti”, vincendo i campionati nazionali a Perugia. In campo per i colori del Padel Club Rende, le atlete Sara e Gaia Miniaci, gli atleti Giovanni Grispino, Gianmario Ricchio e Andrea Abbruzzese. Nella tre giorni umbra, i ragazzi guidati dal maestro Mattia Marino, hanno affrontato le partite con impegno, dimostrando di avere acquisito capacità tecniche e mentalità vincente, riuscendo a conquistare la vittoria finale. Il pubblico presente alla manifestazione, ha potuto apprezzare un buon livello di gioco espresso da tutte le compagini provenienti da ogni parte d’Italia.

Da metà settembre sono ripartite tutte le attività del Padel Club Rende. Da lunedi 9 Ottobre partiranno i corsi di Tennis Tavolo per Over 65 e soggetti fragili. I corsi previsti saranno realizzati attraverso il progetto “Tennistavolo per tutti e per tutte le età” della FITET e del Dipartimento dello Sport – "Sport e Salute". Ripartita a pieno ritmo l’attività della scuola Padel e dei corsi collettivi di Padel e Pickleball. Nel week end 13/15 Ottobre è programmato un torneo di Padel TPRA maschile, misto e femminile.

Nel week end 20/22 Ottobre è prevista una tre giorni dimostrativa di Pickleball e contemporaneamente un torneo gratuito. Nella tre giorni sarà possibile provare gratuitamente, con l’assistenza dell’Istruttore-Formatore Gianpaolo Peluso, questo nuovo sport entrato a far parte della famiglia FITP.