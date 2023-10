Padel Colli Portuensi, via alla nuova stagione: ecco tutte le novità

Settembre porta con sé rinnovate energie e chiama la nuova stagione. Al Padel Colli Portuensi 1 e 2 la vita ferve e con essa le novità. La squadra istruttori è pronta e si è arricchita della presenza di Edoardo Mannozzi, che si unisce a Gabriele Manieri, Flaminia Olmo e Valerio Schirone nella gestione di lezioni e corsi ragazzi e adulti al PCP1 in Viale dei Colli Portuensi 250 e arriva come Coordinatore Tecnico/Didattico al PCP2 in Via di Affogalasino 28, dove sarà coadiuvato sul campo e fuori dall’aiuto di Flavia Cuculi e Valerio Coltella. Squadra rafforzata, quindi, ed una programmazione che in entrambi i circoli, dopo aver accolto tanti nuovi volti tra ragazzi e adulti nei consueti Open Day settembrini, entra nel vivo e sta per vedere l’inizio dei corsi autunnali e la composizione delle squadre che saranno protagoniste della stagione sportivo-agonistica 2023/24 su molti e molteplici fronti: Coppa dei Club Msp, TPRA, Tornei FIT ragazzi, Seria D, C e B. Non mancheranno ovviamente appuntamenti costanti per tutti coloro che hanno semplicemente voglia di divertirsi dopo il lavoro e/o la scuola: torneini interni su più campi per gli associati che giocano quotidianamente, Tornei Open per non classificati aperti a tutti e tante altre idee divertenti. Una coda d’estate che promette un autunno/inverno denso di attività, emozioni e inclusione. Non vi resta che restare collegati e attenti ai social del Padel Colli Portuensi 1 e 2 per scoprirle tutte. Ci sarà da divertirsi. Viva il padel e chi lo gioca!